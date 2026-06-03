Sky: Han kan ersätta Yohanna – AIK förhandlar

Zadok Yohanna är nära att lämna AIK för Brighton i Premier League.

Nu har tyska Sky Sports identifierat stjärnans ersättare.

Angelo Agbejoye sägs vara en kandidat till ”Gnaget”.

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Zadok Yohanna tog allsvenskan med storm under den här säsongen. AIK-yttern utmärkte sig snabbt och har ryktats till flera storklubbar. På senare tid har en övergång till Premier League-klubben Brighton uppgetts vara nära. AIK har tidigare meddelat att de mottagit ett bud på över 130 miljoner kronor netto.

Samtidigt som Yohanna väntas lämna letar ”Gnaget” efter en ersättare. Tyska Sky Sports uppger att klubben redan är i förhandlingar om en ny ytter. Det ska röra sig om den 18-årige nigerianen Angelo Agbejoye. Samtal pågår mellan AIK och spelarens representanter.

Det är inte bara AIK som visar intresse för Agbejoye. Benfica och FC Köpenhamn följer talangen, skriver Sky Sports.

Agbejoye var på besök hos AIK så sent som i fjol för att provspela.