Beskedet: Elfsborgsbacken borta en ”längre period”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Ludvig Richtnér har återvänt till Elfsborg från Örebro SK.
Däremot kommer det inte att bli mycket spel den kommande tiden.
Detta då 20-åringen har ådragit sig en armbågsluxation.
Under fjolårshösten var Ludvig Richtnér, 20, utlånad till ett Örebro SK som med nöd och näppe höll sig kvar i superettan.
Nu har ytterbacken återvänt till Borås och varit med under hela försäsongen. Med bara dagar kvar till Elfsborgs premiär i svenska cupen var dock olyckan framme.
I går, fredag, ådrog sig nämligen Richtnér en skada som kommer att hålla honom borta under en längre tid. Det berättar sjukgymnasten Tania Nilsson via Elfsborgs officiella kanaler.
– Ludvig har ådragit sig en armbågsluxation i samband med fredagens träning. Han förväntas vara i rehab en längre period innan han kan återgå till full träning och match, säger Nilsson.
I morgon, söndag, ställs Elfsborg hemma mot Helsingborgs IF. Matchen har avspark klockan 15.00.
Uppdatering – Ludvig Richtnér
– Ludvig har ådragit sig en armbågsluxation i samband med fredagens träning. Han förväntas vara i rehab en längre period innan han kan återgå till full träning och match – sjukgymnast Tania Nilsson.
Krya på dig Ludde!
____#elfsborg pic.twitter.com/aPDDuN7B0G
— IF Elfsborg (@IFElfsborg1904) February 21, 2026
Den här artikeln handlar om: