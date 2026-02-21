Beskedet: Elfsborgsbacken borta en ”längre period”

Ludvig Richtnér har återvänt till Elfsborg från Örebro SK.

Däremot kommer det inte att bli mycket spel den kommande tiden.

Detta då 20-åringen har ådragit sig en armbågsluxation.

Foto: Bildbyrån

Under fjolårshösten var Ludvig Richtnér, 20, utlånad till ett Örebro SK som med nöd och näppe höll sig kvar i superettan.

Nu har ytterbacken återvänt till Borås och varit med under hela försäsongen. Med bara dagar kvar till Elfsborgs premiär i svenska cupen var dock olyckan framme.

I går, fredag, ådrog sig nämligen Richtnér en skada som kommer att hålla honom borta under en längre tid. Det berättar sjukgymnasten Tania Nilsson via Elfsborgs officiella kanaler.

– Ludvig har ådragit sig en armbågsluxation i samband med fredagens träning. Han förväntas vara i rehab en längre period innan han kan återgå till full träning och match, säger Nilsson.

I morgon, söndag, ställs Elfsborg hemma mot Helsingborgs IF. Matchen har avspark klockan 15.00.