Beskedet: Elfsborgsbacken har brutit benet
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Ett tungt besked för Elfsborg inför slutspurten.
Rasmus Wikström har fått en fraktur i underbenet.
Han missar resten av säsongen.
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Rasmus Wikström tvingades kliva av tidigt i första halvlek i Elfsborgs senaste match, mot Örgryte. Nu står det klart att skadan var allvarlig: försvararen har brutit underbenet.
”Rasmus har drabbats av en fraktur i underbenet och förväntas vara i rehab en längre period”, säger Elfsborgs sjukgymnast Tania Nilsson i ett uttalande.
Wikström har varit en nyckelspelare i backlinjen och har spelat 25 av lagets 27 allsvenska matcher den här säsongen. Skadan kommer mitt i boråsarnas kamp om fjärdeplatsen, som kan räcka till en Europaplats nästa år.
Redan i morgon väntar en bortamatch mot Hammarby.
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