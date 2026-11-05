Beskedet: Elfsborgsbacken har brutit benet

Ett tungt besked för Elfsborg inför slutspurten.

Rasmus Wikström har fått en fraktur i underbenet.

Han missar resten av säsongen.

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Rasmus Wikström tvingades kliva av tidigt i första halvlek i Elfsborgs senaste match, mot Örgryte. Nu står det klart att skadan var allvarlig: försvararen har brutit underbenet.

”Rasmus har drabbats av en fraktur i underbenet och förväntas vara i rehab en längre period”, säger Elfsborgs sjukgymnast Tania Nilsson i ett uttalande.

Wikström har varit en nyckelspelare i backlinjen och har spelat 25 av lagets 27 allsvenska matcher den här säsongen. Skadan kommer mitt i boråsarnas kamp om fjärdeplatsen, som kan räcka till en Europaplats nästa år.

Redan i morgon väntar en bortamatch mot Hammarby.