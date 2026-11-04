Bakslag för Hammarby – norrmannen borta resten av säsongen

Hammarby har fått ett tungt besked inför guldavslutningen.

Oliver Jordan Hagen missar resten av säsongen.

– Det är skittråkigt, säger Henrik Rydström enligt Fotbollskanalen.

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Den 20-årige norrmannen Oliver Jordan Hagen har haft en tuff första säsong i Hammarby. Han har mest fått hoppa in, med en start och 14 inhopp i allsvenskan, och han har inte spelat sedan matchen mot Degerfors i slutet av september.

Nu räknar tränaren Henrik Rydström bort honom för resten av säsongen.

– Han hade en liten bristning, och sedan gick vi på för tidigt. Han har inte tränat heller, så jag räknar bort honom, säger Rydström enligt Fotbollskanalen.

– Det är skittråkigt. Han har tränat allt sedan jag kom och blivit allt bättre. Det kändes som att han hade hittat vad han ska göra, men sedan blev det ett hack.

Enligt Rydström försvinner en viktig pusselbit.

– Han står för saker i spelet med djupledslöpningar och kan avlasta ”Monte” (Montader Madjed), så vi tappar en pusselbit där.

Sedan tidigare saknas också Amin Boudri resten av säsongen. Utöver Hagen har inga nya skador tillkommit i truppen.

Bajen tar emot Elfsborg på fredag och ligger tre poäng bakom Sirius i guldstriden.