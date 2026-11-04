Klart: AIK värvar talangen från Ettan

AIK har presenterat sitt nya nyförvärv.

20-årige Ibrahima Chérif Fofana ansluter från AFC Eskilstuna.

Foto: Bildbyrån

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För en vecka sedan läckte en bild ut på Instagram som avslöjade att Ibrahima Chérif Fofana var på väg till AIK. Nu är det officiellt. Den 20-årige mittfältaren från Guinea har skrivit på ett kontrakt som gäller från januari och till och med 2030.

– Jag är väldigt glad och stolt över att ansluta till AIK. Det här är ett viktigt steg i min karriär, och jag är redo att jobba hårt och ge mitt allra bästa för klubben och supportrarna, säger han på klubbens hemsida.

Fofana har haft en stark säsong i Ettan, med sex mål och nio assist på 29 matcher för AFC Eskilstuna. Totalt har han gjort tio mål och 14 assist på 53 matcher för klubben sedan 2025.

Rekryteringschefen Miika Takkula har höga förväntningar.

– Baserat på både dataanalys och scoutrapporter är han utan tvekan en av de mest intressanta spelarna i Ettan, med stor utvecklingspotential. Hans förmåga att välja rätt tillfälle att slå en passning eller utmana och ta sig förbi en motståndare med sin dribbling är exceptionell.