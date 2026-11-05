Klart: Ronaldo avslutar landslagskarriären

Cristiano Ronaldo avslutar sin landslagskarriär efter 23 år.

Beskedet kommer i en känslosam video på Instagram.

– Dagen har kommit, säger 41-åringen.

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Tidigare i höst lämnade Cristiano Ronaldo Portugals landslagsläger efter att förbundskaptenen Jorge Jesus hade petat honom. Han stängdes sedan av i 30 dagar och fick böta 225 euro. Avstängningen löper snart ut, men någon comeback blir det inte. I en fem minuter lång avskedsvideo på Instagram bekräftar Ronaldo att landslagskarriären är över.

– Dagen har kommit då det blivit dags för mig att lämna tillbaka landslagströjan med nummer sju. Det kändes aldrig som att den tröjan bara tillhörde endast mig, men i 23 år hade jag privilegiet och ansvaret att bära den, säger han och fortsätter:

– Nu har det blivit dags för mig att lämna tillbaka tröjan till framtiden. Det var inget lätt beslut. Men vissa beslut tas inte bara med hjärnan, utan även med hjärtat.

Han tackar det portugisiska folket och sina lagkamrater genom åren, och avslutar videon med en hälsning till hemlandet.

– Tack för att ni lät mig leva en dröm som började när jag bara var en liten pojke på Madeira, springande efter en boll. Tröja nummer sju finns kvar, men stoltheten över att ha burit den kommer för alltid att vara min. Portugal kommer alltid att vara en del av mig. För alltid.

Efter debuten 2003 hann Ronaldo göra 146 mål på 234 landskamper, och den största framgången med landslaget var EM-guldet 2016. Han vann även två Nations League-titlar, 2019 och 2025.