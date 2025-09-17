Beskedet: Kouakous avstängning förlängs

Christian Kouakou drog på sig rött kort mot Räppe IF i Svenska cupen.

Nu står det klart att anfallaren stängs av ytterligare.

Avstängningen har förlängts med två matcher rapporterar Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Östers IF körde över Räppe IF i Svenska cupen då man vann med hela 5–1.

I den matchen såg dock anfallaren Christian Kouakou rött och nu står det klart att anfallaren stängs av ytterligare.

Fotbollskanalen rapporterar att avstängningen förlängs med två matcher, detta meddelar Svenska Fotbollförbundets disciplinnämnd.

”Avstängningens längd är bestämd enligt nämndens praxis och motsvarar två matcher utöver den automatiska matchen”, skriver nämnden enligt sajten.

30-åringen missar således Östers matcher mot Mjällby AIF och IFK Göteborg.