Hyllar Golden Boy-nominerade Touré: ”Kommer ta sig hela vägen”

STOCKHOLM. Bazoumana Touré är nominerad till Golden Boy.

Det är inget som överraskar hans tidigare lagkamrat Tesfaldet Tekie.

– Jag blir inte förvånad om hamnar i ett topplag, säger mittfältaren till FotbollDirekt.

Samtidigt som Hammarby laddar upp inför Stockholmsderby mot AIK har en av lagets tidigare stjärnskott nått nya höjder.

Bazoumana Touré är nominerad till Golden Boy – ett pris som delas ut till Europas bästa spelare under 21. Ivorianen är rankad på plats 23 av totalt 100 nominerade spelare.

Tesfaldet Tekie är inte förvånad att yttern tagit sig så långt på så kort tid.

– Vi har haft koll på honom sedan han lämnade. Han har speed, karaktär och vill utvecklas hela tiden. Jag tror bara att det är början, han kommer ta sig hela vägen upp. Det ryktas om stora lag och jag blir inte överraskad om hamnar i ett topplag, säger han till FotbollDirekt.

Touré lämnade Hammarby för tyska Hoffenheim förra vintern. I Bundesliga har det blivit fem mål och nio assist för yttern, som även är uttagen i Elfenbenskustens VM-trupp.

Såg ni att han skulle gå så långt när han var i Hammarby?

– Jadå det såg vi. Han tog sådana stora kliv och hans snabbhet är det inte många som besitter. Det såg man i allsvenskan och det ser man nu i Bundesliga. Han kommer bara fortsätta på den banan han är på, säger Tekie och fortsätter

– Så länge han får hålla sig frisk och kry samtidigt som han hamnar i rätt miljö, då kommer han ta sig hela vägen upp.

Bazoumana Touré stod för åtta mål och tre assist under sin enda säsong i Hammarby 2024.