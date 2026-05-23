Charlie Rosenqvist matchvinnare för KFF

Kalmar FF håller avståndet till den absoluta botten i allsvenskan.

Under lördagen besegrade smålänningarna Degerfors på hemmaplan.

Matchvinnare blev i vanlig ordning Charlie Rosenqvist.

Både Kalmar FF och Degerfors har blandat och gett under de första omgångarna av allsvenskan. En seger för något av lagen hade inneburit lite andrum för fortsättningen.

Det andrummet kom att tillfalla Kalmar FF. I den 43:e minuten möte Rony Jansson up ett inspel från Charles Sagoe Junior och satte 1–0 i det borte hörnet.

Den finska högerbacken skulle även bli assistmakare i matchen. I den 67:e matchminuten serverade han ett inlägg till stjärnskottet Charlie Rosenqvist som kunde sätta 2–0 och sitt fjärde mål för säsongen.

Den finska andan i matchen tog inte slut där.

På stopptid slog Daniel Sundgren ett inlägg som hittade Juhani Pikkarainen. Den finska mittbacken nickade in 2–1 men närmre än så kom inte Henok Goitoms lag.

Kalmar FF går tack vare segern om just Degerfors, som nu har tre poäng ner till Halmstads BK på kvalplatsen.