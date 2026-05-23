Bruno Fernandes är årets spelare i Premier League

Bruno Fernandes har lett sitt Manchester United till en tredjeplats i Premier League.

Lagkaptenen utnämns nu till hela ligans bästa spelare.

Manchester United slutade på en femtonde-plats i fjol. Den här säsongen kommer laget avsluta som trea i tabellen. En stor andning till den uppryckningen stavas Bruno Fernandes.

Portugisen har gjort 20 assist i år, vilket tangerar rekordet som Kevin De Bruyne och Thierry Henry delar på sedan tidigare. En framspelning till i den sista omgången och Fernandes blir historisk.

Men redan nu har portugisen fått sig en utmärkelse. Fernandes har röstats fram som hela Premier Leagues bästa spelare. Han blir därmed den första United-spelaren att vinna priset sedan säsongen 2010/11, då Nemanja Vidic tog hem titeln.

Fernandes värvades till Manchester United från Sporting vintern 2019. Sedan dess har portugisen spelat 326 tävlingsmatcher för klubben.