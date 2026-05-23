Inför finalen – fönster krossat på spelarbussen

Inför matchen krossades fönster på Hulls spelarbuss efter att föremål kastats.

En plats i Premier League till nästa säsong ligger i potten när Hull City och Kim Hellbergs Middlesbrough möts på Wembley ikväll.

Inför matchen har det dock utspelat sig tråkiga scener i London. Sky Sports News berättar att Hull Citys spelarbussen fick en ruta förstörd tillföljd av att stena rock flaskor kastats på den.

Bussen var påväg till hotellet för att hämta laget så ingen spelare eller ledare var därmed ombord när händelsen inträffade. Fordonet bedömdes vara i tillräckligt bra skick för att köra truppen till Wembley.

Matchen mellan Hull City och Middlesbrough spelas klockan 16:30.