Hellbergs PL-dröm död – efter sent avgörande

Kim Hellberg och Middlesbrough faller på målsnöret.

Det blir Hull City som tar klivet upp till Premier League.

Detta efter ett sent segermål av Oliver McBurnie.

Championship-finalen mellan Hull City och Middlesbrough har kantats av kontroverser. Det hela började med att Southampton, som slog ut Middlesbrough, blev påkomna med att ha spionerat på ”Boros” träning inför mötet mellan lagen.

Det ledde till att Southampton diskades och Kim Hellebergs lag fick därmed överta platsen i finalen.

Finalen på Wembley bjöd inte många många målchanser. Närmast ett ledningsmål kom Hull när Oliver McBurnie träffade ribban i den första halvleken.

När klockan tickat upp till 90 plus 5 fick skotten en chans till, som han tog. Anfallaren höll sig framme på en målvaktsretur och stötte in 1–0.

Hull City gör därmed comeback i Premier League efter nio års väntan. För Kim Hellberg och Middlesbrough kommer drömmen om Premier League att fortsätta.