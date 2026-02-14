Beskedet: Längre frånvaro väntar för Rasheed

Jonathan Rasheed har ådragit sig en fotledsfraktur.

Målvakten kommer på grund av detta missa större delar av vårsäsongen.

Foto: Bildbyrån

Det var under gårdagen som de första rapporterna om att Jonathan Rasheed skadat sig kom.

Nu står det klart att längre frånvaro väntar för IFK Göteborgs nyförvärv, detta då han ådragit sig en fotledsfraktur.

– En skada av den här typen brukar innebära en längre frånvara och Jonathan kommer att vara borta under den större delen av vårsäsongen. Nu gäller det för oss att stötta Jonathan i rehabiliteringen på ett så bra sätt som möjligt, säger Kaj Leuther, fysioterapeut.

Rasheed menar på att detta besked är tungt:

– Det känns såklart jättetungt, särskilt i och med att jag känt mig i väldigt bra form. Det kommer att bli några tuffa månader men jag är fast besluten att komma tillbaka starkt.