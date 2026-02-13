Ny smäll för Blåvitt – Rasheed skadad

IFK Göteborg har redan Elis Bishesari på skadelistan.

Nu uppges även Jonathan Rasheed ha åkt på en skada.

Detta rapporterar Expressen.

Foto: Bildbyrån

IFK Göteborg har det jobbigt på målvaktsfronten för tillfället.

Elis Bishesari är sedan tidigare skadad och nu rapporterar Expressen att även burväktaren Jonathan Rasheed åkt på en skada.

Rasheed ska åkt på sin skada under dagen träning och då fått linda foten.

– Vi ska undersöka honom och så får vi se vad det kan vara. Men förhoppningsvis ska det inte vara något allvarligt, säger fysioterapeuten Fredrik Larsson till tidningen.

Rasheed fick fjolåret förstört av en hälseneskada, men enligt Larsson rör det sig inte om hälsenan denna gång.

34-åringen anslöt till IFK Göteborg på ett ettårskontrakt tidigare i vinter.