Beskedet: Malkolm Nilsson Säfqvist avslutar karriären

Malkolm Nilsson Säfqvist har fattat ett beslut.

Till följd av sin skada har målvakten nu valt att avsluta karriären.

– Det visade sig att skadan som jag ådrog mig mot Pafos var karriärsdödande, säger han i ett uttalande.

I Conference League-åttondelen mot Pafos råkade Malkolm Nilsson Säfqvist ut för en tuff armbågsskada.

Ett drygt år senare står det klart att skadan har visat sig vara så pass allvarlig att han nu har valt att avsluta sin karriär som professionell fotbollsspelare.

Det meddelar Djurgården via sin officiella hemsida.

– Det visade sig att skadan som jag ådrog mig mot Pafos var karriärsdödande, för att använda ett starkt uttryck. Så det innebär att jag får avsluta den aktiva fotbollskarriären här och nu, förklarar Malkolm som efter en lång tid av rehab nu landat i beslutet, säger 32-åringen i ett uttalande och fortsätter:

– Det har varit en lång process och det har gått en bit över ett år nu. Jag har hela tiden haft en stark vilja att komma tillbaka, men det känns som att det inte är värt att ta riskerna för att skadan förvärras och ger eventuella men för resten av livet. Jag kommer inte heller att kunna göra mig själv rättvisa på planen – och gör jag inte det kan jag inte vara till någon glädje för någon annan. Så då känns det bättre att ta beslutet att kliva åt sidan. Självklart väldigt tråkigt och tufft, men ändå det rätta valet.

”Smärtan när jag tränat fotboll har varit ganska brutal”

– Det har varit både och. Vissa perioder har det känts ganska bra, men jag fick även tidigt signaler från de läkare som gjorde operationen att det här kan vara ett hot för karriären. Så jag har levt med den vetskapen och känslan i snart ett år. Men sedan har min rehab ändå gått betydligt bättre än vi hade hoppats på och vi har dagligen försökt att få ordning på armbågen och de övriga skadorna.

Nilsson Säfqvist fortsätter:

– Men på något sätt har det ändå känts svårt och smärtan när jag tränat fotboll har varit ganska brutal i både armbåge, händer och fingrar. Det finns ju en risk att man drar upp den här skadan och gör det värre om det vill sig illa, så det har varit väldigt mycket upp och ner under den här perioden, avslutar han.

Under sin karriär har Malkolm Nilsson Säfqvist spelat för klubbar som Halmstads BK och Östers IF. I Djurgårdströjan noterades burväktaren för fyra matcher.

