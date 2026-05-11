Beskedet: Öis-stjärnan saknas i truppen

Örgryte IS ställs tabellettan Sirius under måndagen.

Då saknas fjolårets skyttekung Noah Christoffersson i truppen.

Örgryte IS har släppt sin trupp till matchen mot IK Sirius. På listan bland spelare saknades Rasmus Alm och Aydarus Abukar – men även lagets skyttekung från i fjol, Noah Christoffersson.

Anfallaren har varit uttagen i samtliga matcher den här säsongen men är nu helt borta. Förra veckan rapporterade GP att Christoffersson sakandes under träning efter att ha åkt på en smäll.

Öis ligger på en 14:e plats i den allsvenska tabellen och har inför drabbningen med Sirius tagit fem poäng på sex matcher.

Sirius-Örgryte startar klockan 19.00.