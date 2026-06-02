AIK blöder pengar.

Men den väntade storförsäljningen av Zadok Yohanna kan ge en ekonomisk stabilitet.

Så här kan den 18-åriga supertalangen rädda ”Gnaget” från krisen.

Bildmontage. Foto: Bildbyrån

Att AIK är en klubb i ekonomisk knipa har inte undgått någon under den senaste tiden. När ”Gnaget” släppte sin delårsrapport för första kvartalet av 2026 (januari-mars) i förra veckan gick det att avläsa ett driftresultat på negativt drygt 36 miljoner kronor och ett eget kapital som fullständigt kollapsat under de senaste åren.

Sedan 2023 har AIK gått från drygt 65 miljoner kronor i eget kapital till 23,5 miljoner under Q1 2026. Solnaklubben har alltså förlorat runt 42 miljoner kronor på bara tre år.

– Rörelsekostnaderna är alltjämt för höga i relation till driftsunderskottet och eget kapital, säger VD Fredrik Söderberg i kvartalsrapporten.

Viktiga siffror:

Driftresultat Transfernetto Q1 2026 -36,8 MSEK +2,8 MSEK Källa: AIK Fotboll

Eget kapital 2023 65,2 MSEK 2024 61,0 MSEK 2025 38,7 MSEK Q1 2026 23,5 MSEK Källa: AIK Fotboll

Samtidigt är det tydligt att den normala verksamheten inte drar intäkter och under Q1 tvingades AIK till ett aktieägartillskott på 16 miljoner kronor för att täcka upp ett blödande eget kapital. Moderföreningen AIK Fotbollsförening gick alltså in och stöttade upp AIK Fotboll, och det är ingen ny företeelse. I klubbens årsredovisningar går det att läsa om en skuld till moderföreningen på runt 17 miljoner konor vid bokslutet 2025.

Fredrik Söderberg, VD. Foto: Bildbyrån

AIK kan räkna med 100 miljoner i vinst

AIK är alltså, trots rekordsummor i matchintäkter, sålda årskort och merchandise under 2025, i en ekonomiskt prekär situation. Men ett tillskott på omkring 130 miljoner kronor skulle göra betydande skillnad för krisklubben.

Den 18-åriga supertalangen Zadok Yohanna har kopplats ihop med flera av Europas toppklubbar, men i helgen skrev Expressen om ett bud från Premier League-klubben Brighton & Hove Albion på motsvarande 236 miljoner kronor. Det skulle slå det allsvenska transferrekordet; motsvarande 210 miljoner kronor för Lucas Bergvall från Djurgården till Tottenham (enligt Transfermarkt). Dagar senare meddelade AIK att klubben har mottagit ett bud från en icke namngiven klubb som låg på över 130 miljoner kronor netto.

Zadok Yohanna. Foto: Bildbyrån

Vid en lyckad försäljning där AIK alltså kan få över 130 miljoner kronor in på kontot för Zadok Yohanna skulle den ekonomiska situationen förbättras rejält. Även om fotbollstransfers ofta amorteras över spelarens kontraktslängd kan AIK räkna med ett stabiliserat resultat och en vinst på strax under 100 miljoner kronor för 2026. Även balansräkningen skulle se rejält mycket bättre. Det egna kapitalet skulle uppgå till omkring 150 miljoner kronor (beroende på övriga resultatposter). ”Gnaget” skulle även klara av att betala lån till moderföreningen och banker utan någon större påverkan på nettokassan.

Eget kapital 2023 65,2 MSEK 2024 61,0 MSEK 2025 38,7 MSEK Q1 2026 23,5 MSEK Efter Yohanna-försäljning ca 150 MSEK Källa: AIK Fotboll

Samtidigt är försäljningen av Zadok Yohanna en kortsiktig lösning på ett långsiktigt problem. AIK:s verksamhet tjänar fortfarande inte tillräckligt med pengar för att etablera en sund ekonomi och ur ett långsiktigt perspektiv kommer det krävas fler spelarförsäljningar och inkomster från spel i Europa för att lösa ”Gnagets” finansiella problem.