Beskedet: Örgryte tvingas ställa in premiärtifot

I dag hade supportergruppen Östra Stå planerat ett tifo till premiären mot Malmö FF.

Det kommer dock inte att bli av, till följd av stormen Dave.

Det är inte bara spelarna och ledarna i Örgryte IS som har sett fram emot sin första allsvenska säsong sedan 2009. Även supportergruppen Östra Stå har väntat länge, och även komponerat ihop ett tifo till söndagens premiär mot Malmö FF.

Till följd av den kraftiga vind som har dragit in över Göteborg kommer dock inte tifot gå att genomföra, vilket Östra Stå meddelar via ett inlägg på Instragram.

”Vi har nu testat det tilltänkta tifot på förrigget på Gamla Ullevi. Tyvärr behöver vi meddela att det är OMÖJLIGT att genomföra dagens tifo — på grund av stormen”, skriver de och fortsätter:

”Vi har sett fram emot att presentera vårt första tifo i dagens premiäromgång, och det smärtar oss att behöva ställa in ett tifo som så många engagerat sig i”.

Att tifot inte går att genomföra i dag betyder dock inte att det inte kommer att få se dagens ljus.

”Viktigast är dock att tifot genomförs på ett värdigt sätt som gör det rättvisa. Därför kommer det få se dagens ljus i en annan omgång när vädret är med oss!”

Matchen mellan Örgryte IS och Malmö FF har avspark klockan 16.30.