Uppgifter: Barcelona med nytt försök att köpa loss stjärnan

Transfersoppan kring Marcus Rashford fortsätter att koka.

Nu kommer FC Barcelona att hålla nya samtal med Manchester United om en övergång.

Det rapporterar brittisk media.

Ska han stanna kvar i FC Barcelona, återvända till Manchester United eller byta klubb helt och hållet?

Engelsmannen Marcus Rashfords framtid är mycket omtalad i såväl spansk som brittisk media efter hans succélån till den katalanska klubben som vann La Liga i år.

Yttern själv har gjort det tydligt att han helst av allt stannar i ”Barca” under en längre tid och den spanska klubben sägs också vilja behålla 28-åringen.

Nu kommer därför Barcelona att hålla nya samtal med ”The Red Devils” om att köpa loss Rashford. Det rapporterar sajten TalkSport som även menar att spelaren och La Liga-mästaren har kommit överens om de personliga villkoren.

Under sitt lån i Barcelona spelade Marcus Rashford 49 matcher i vilka han gjorde 14 mål och 14 assist.