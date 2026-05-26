Uppgifter: Svensken byter Polen mot Albanien
Joseph Colley har lämnat polska Wisla Krakow.
Nu ska han flytta till Tirana i Albanien, enligt uppgifter.
Efter tre och ett halvt år i Wisla Krakow stod det, så sent som i helgen, klart att Joseph Colley kommer att lämna klubben.
Med 78 tävlingsmatcher för klubben som i år vann den polska andraligan har den svenske mittbacken nu gjort klart med en ny klubb.
Enligt FotbollDirekts systersajt Goal.pl kommer Colley att skriva på för KF Tirana i Albanien.
Rapporterna gör gällande att Colley och den albanska klubben redan är överens om en deal och att 27-åringen ansluter som bosman.
Under den gångna säsongen slutade KF Tirana på en sjätteplats i den albanska högstaligan.
