Foto: Alamy

Uppgifter: Svensken byter Polen mot Albanien

Tor Sundberg
Joseph Colley har lämnat polska Wisla Krakow.
Nu ska han flytta till Tirana i Albanien, enligt uppgifter.

Efter tre och ett halvt år i Wisla Krakow stod det, så sent som i helgen, klart att Joseph Colley kommer att lämna klubben.

Med 78 tävlingsmatcher för klubben som i år vann den polska andraligan har den svenske mittbacken nu gjort klart med en ny klubb.

Enligt FotbollDirekts systersajt Goal.pl kommer Colley att skriva på för KF Tirana i Albanien.

Rapporterna gör gällande att Colley och den albanska klubben redan är överens om en deal och att 27-åringen ansluter som bosman.

Under den gångna säsongen slutade KF Tirana på en sjätteplats i den albanska högstaligan.

