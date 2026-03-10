”Risksupportergrupperingar klassificeras som kriminella nätverk”

Under tisdagen kommer polisen med ett besked.

Numera klassificeras risksupportergrupperingar som kriminella nätverk.

Foto: Bildbyrån

Under tisdagen meddelar Polisen att de, från och med nu, klassificerar risksupportergrupperingar som kriminella nätverk. Detta har man valt att göra i syfte att ”motverka idrottsrelaterad brottslighet och att unga insocialiseras i en våldsbejakande miljö”.

– Vi har förändrat vårt arbetssätt i förhållande till dessa grupperingar. Det har gett oss en ökad kunskap och insyn i problematiken kring idrottsrelaterad brottslighet. Baserat på detta har vi nu klassificerat vissa av de här grupperingarna som kriminella nätverk, säger chefen för underrättelseenheten i region Väst, Jens Ahlstrand, i ett uttalande på Polisens hemsida.

Den nya klassificeringen låter Polisen meddela är uppbyggd på ett antal kriterier som EU har satt upp för organiserad brottslighet. I dessa ingår det bland annat att det ska handla om flera personer, att det ska finnas en strävan efter makt samt en misstanke om allvarliga kriminella handlingar. Man förtäljer även att denna klassificering är kopplad till ett ”regeringsuppdrag gällande idrottsrelaterad brottslighet”.

– Allt detta och mer har vi sett exempel på. Vi ser exempelvis tydligt hur dessa grupperingar även utövar makt och otillbörlig påverkan mot föreningslivet. Den här klassificeringen är en viktig markör för att synliggöra att det inte är något marginaliserat, utan något som har en större samhällspåverkan, fortsätter Jens Ahlstrand.

Slutligen meddelar rättsväsendet att man har redovisat flertalet ärenden gällande firma- och ultrasgrupperingar, som handlar om:

Grov misshandel

Försök till grov utpressning

Grovt vapenbrott

Grov stöld alternativt rån

Lagen om brandfarliga och explosiva varor

Involverande av minderårig i brottslig verksamhet.

– Det är allvarligt när kriminaliteten nästlar sig in i läktarkulturen, som i grund och botten är något som vi skall vara rädda om. Det gör vi genom att skapa förståelse för den större problematiken och att andra också börjar se de här grupperingarna för vad de är, avslutar underrättelsechefen Jens Ahlstrand.



