Uppgifter: Floppen återvänder till Malmö FF

Malmö FF:s Salifou Soumah är utlånad till Radomiak Radom.

Den polska klubben kommer inte att utnyttja köpoptionen, enligt uppgifter.

Salifou Soumah anslöt till Malmö FF från Zira under sommaren i fjol. 22-åringen hade det svårt att slå sig in i Skånelaget och det blev bara tre starter på 12 framträdanden.

Inför den här säsongen lånades Soumah ut till Radomiak Radom i Polen. Där har det fortsatt blivit sporadiskt med speltid.

Nu rapporterar sajten Africafoot att Radomiak Radom inte kommer att utnyttja den köpoption som finns i låneavtalet. Det innebär att högeryttern väntas återvända till Malmö FF i sommar.

Prislappen på Salifou Soumah

Enligt sajten kommer Soumah att försöka slå sig in i MFF när han återvänder. Samtidigt sägs det föras diskussioner om en potentiell affär i sommar – där klubbar i Sverige, Polen och Saudiarabien ska vara troliga destinationer.

MFF sägs ha värvat Soumah för runt 15 miljoner kronor inklusive bonusar. Africafoot uppger att klubben kräver ungefär en miljon euro, vilket motsvarar 10,8 miljoner kronor. Det innebär en ekonomisk förlust om han säljs för det priset i sommarens transferfönster.

Soumahs kontrakt med MFF sträcker sig till och med 2029.