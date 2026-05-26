FD-ELVAN – Omgång 9: Så många AIK-namn tar plats

AIK tog sin första seger mot Hammarby på bortaplan sedan pandemisäsongen 2020.

Det syns också i omgångens lag när FotbollDirekt tar ut de bästa spelarna från omgång 9.

Kristoffer Nordfeldt, AIK

Stod pall för Bajens tryck i första halvlek och bidrog sedan med trygghet, erfarenhet och list efter ledningen i andra. Allsvenskans bästa målvakt och favorit att vakta Sveriges mål i VM.

Herman Magnusson, Västerås SK

Raketen på volley i bortre kan mycket väl vara årets mål i svensk fotboll. Mr VSK mycket bärande i 3-2-viktorian borta mot MFF.

Sotirios Papagiannopoulos, AIK

Knappt spelat i årets allsvenska, men nu tog ”Sotte” plats i mittlåset mot Hammarby och då fick han också vinna sin första match mot Bajen på bortaplan sedan ankomsten från FCK för snart sex år sedan. Kunde visserligen inte spela hela matchen, men allt kändes väldigt mycket tryggare med Papagiannopoulos där bak. Som vanligt igen, helt enkelt.

Simon Strand, IF Brommapojkarna

Nu har Strand fått spela en del central fält på slutet, så även mot Djurgården men i den här elvan blir det åter i backlinjen. Men visst tusan ska BP-kaptenen få plats här efter att väldigt symboliskt som ex-bajare sänka Djurgården under fredagskvällen.

Simon Gefvert, Västerås SK

Två assist borta mot MFF och därmed en stor del i den meriterande segern mot mesta mästarna.

Dino Besirovic, AIK

Efter derbyt mot Bajen skrev jag att AIK-spelarna såg redo ut att dö på planen för tre poäng. Den som allra mest symboliserade det var bosniern. Besirovic ett fysiskt monster som slet något kopiöst och given som ett av totalt fyra AIK-namn från 2-1-viktorian på 3Arena.

Bersant Celina, AIK

Huvudrollsinnehavare mot Bajen med jättebråket mot Warner Hahn och där Celina efter Bajenkeeperns utbrott fick sista ordet med att skjuta 2-1-målet i 85:e minuten. Inte första gången Celina avgör ett derby och tveklöst en spelare för de stora matcherna.

Isak Bjerkebo, IK Sirius (6)

Ledningsmålet mot Gais var ren och skär klass när han drev igenom spelare eller spelare innan han satte bollen i bortre. Jag hade hellre sett Bjerkebo i VM-truppen än Taha Ali – för den genombrottskraft som Sirius-stjärnan har är monumental.

Ludvig Arvidsson, Halmstads BK (2)

Nyss fyllda 18-åringen med ett mål och en assist i HBK:s första allsvenska seger för säsongen hemma mot Öis. Imponerade stort mot såväl AIK som Hammarby på bortaplan och ser ut att kunna bli något alldeles extra.

Mikkel Ladefoged, Västerås SK (3)

Två meter långe dansken med nickmålet på tilläggstid som betydde 3-2 och seger borta mot Malmö. Ladefoged har varit en megasuccé för den allsvenska nykomlingen.

Charles Sagoe Jr, Kalmar FF (3)

Otroligt finurlig och svårfångad på sin vänsterkant och låg bakom det mesta framåt i 2-1-segern mot Degerfors. Lånet från Arsenal har verkligen varit en attraktion i årets allsvenska.