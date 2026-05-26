Salahs svar om framtiden: ”Blir tydligare efter VM”

Mohamed Salah har tackat för sig efter nio år i Liverpool.

Nu ska han välja en ny klubb – men först efter sommarens mästerskap.

– Jag ska spela VM och sedan blir allt tydligare, säger han enligt Foot Mercato.

Under söndagen gjorde Mohamed Salah sin 442:a match för Liverpool – vilket också blev den sista. Den 33-årige egyptiern rönte stora framgångar med Merseyside-klubben i form av två PL-titlar, en Champions League-titel, en FA-cuptitel, två ligacuptitlar och fyra skytteligatitlar.

Nu ska han alltså gå vidare från Liverpool och hitta en ny klubb till nästa säsong. Detta efter att han och ”The Reds” kommit överens om att avsluta kontraktet, som egentligen skulle löpt ut sommaren 2027, i förtid.

Däremot kommer ett sådant beslut, med stor sannolikhet, att fattas först efter sommarens VM.

– Vi får se. Jag har tid nu. Jag ska spela VM och sedan blir allt tydligare. Om det dyker upp en bra möjlighet innan dess kommer jag att fatta ett beslut, annars tar jag mitt beslut efter VM, säger Salah enligt Foot Mercato.

”Man måste offra saker”

Kring det stundande mästerskapet i Nordamerika säger Liverpool-ikonen:

– Jag hoppas att många egyptier kommer att uppnå det jag har gjort, för det var en av mina drömmar när jag kom till Europa. Att öppna dörrar för andra så att de kan bli proffs. Tack och lov har vi många talanger, men vi behöver möjligheter – och inte bara möjligheter, utan också arbete och uppoffringar. Det är viktigt att de förstår att man ibland måste offra saker, som sin ungdom, för att lyckas.

