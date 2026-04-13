Beskedet: Sandberg undersöks hos knäspecialist

Simon Sandberg, 32, har saknats ur Sirius trupp under längre tid.

Nu kommer beskedet från klubben att han ska besöka en knäspecialist.

Det var i februari på träningslägret som olyckan var framme för Simon Sandberg. Sirius-backen blev liggande med knäskada. Sedan dess har han varit ut spel. I mars kom beskedet från klubben att 32-åringen börjat segra i träningen.

I dag, måndag, är det hemmapremiär för Sirius när man tar emot Hammarby. Då kommer Uppsala-laget med en uppdatering kring truppen.

Sandberg brottas fortsatt med knäproblematik och ska undersökas hos en specialist i veckan, skriver Sirius på sin hemsida.

Sirius har fortsatt Axel Milleskog på skadelistan som gör rehab för en axelskada. Hemmapremiären med Hammarby spelas 19.00 i kväll.