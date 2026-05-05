Beskedet: Sirius inleder samarbete med Ettan-klubb

Sirius inleder ett samarbetsavtal med IF Karlstad.

Ett så kallat fotbollsutvecklande föreningssamarbete.

Isaac Höök blir den första att få spela och träna med IF Karlstad.

Under tisdagsmorgonen kom IK Sirius med beskedet om att ett samarbete har inletts med Ettan-klubb. Det rör sig om IF Karlstad.

Samarbetet innebär att det är en fotbollsutvecklande företagssamarbete och det innebär en möjlighet för spelare upp till 22 år att representera båda lagen.

I samma veva kommer även beskedet att Isaac Höök blir först ut att träna och spela med IF Karlstad.

– Efter en lite tuffare inledning på försäsongen har Isaac blivit successivt bättre under året och den senaste tiden presterat bra både i träning och när han har fått chansen i match. Hans utmaning är att vi just nu har många spelare som gör bra ifrån sig på hans position och därför känns det här som en god sportslig lösning för alla parter, där huvudsyftet inledningsvis är att säkerställa speltid i Division 1 fram till sommaren, säger Jonathan Ederström, chef herrlaget, via klubbens uttalande.

Sirius leder just nu allsvenskan efter en strålande start på säsongen.