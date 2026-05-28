Efter mardrömssäsongen – ställs mot Mjällby
Följ Fotbolldirekt på
Google news
FC Köpenhamn fjorde en fiaskosäsong.
Under sommaruppehållet kommer FCK att träningsspela mot Mjällby AIF.
FC Köpenhamn gjorde en svag säsong och tvingades spela i nedflyttningsligan – för första gången i klubbens historia.
Nu när den danska säsongen är över vill FCK blicka framåt. Klubben har presenterat vilka lag de kommer att möta i träningsmatch under sommaruppehållet och en av dem är Mjällby AIF.
Träningsmatchen mot de regerande svenska mästarna spelas den 27 juni klockan 14.00 på FCK:s träningsanläggning.
Förutom Maif kommer den danska klubben att möta Viktoria Plzen.
Den här artikeln handlar om: