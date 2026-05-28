Efter mardrömssäsongen – ställs mot Mjällby

Under sommaruppehållet kommer FCK att träningsspela mot Mjällby AIF.

FC Köpenhamn gjorde en svag säsong och tvingades spela i nedflyttningsligan – för första gången i klubbens historia.

Nu när den danska säsongen är över vill FCK blicka framåt. Klubben har presenterat vilka lag de kommer att möta i träningsmatch under sommaruppehållet och en av dem är Mjällby AIF.

Träningsmatchen mot de regerande svenska mästarna spelas den 27 juni klockan 14.00 på FCK:s träningsanläggning.

Förutom Maif kommer den danska klubben att möta Viktoria Plzen.