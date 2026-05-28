Dömer inte ut svenskt VM-spel – beskedet i dag

SOLNA. I Spanien rapporterades det att Carl Starfelt kunde tvingas till operation och att VM då skulle vara kört.

Men med inte ens tre veckor kvar till mästerskapet hoppas landslagsläkare Jonas Werner att Celta Vigo-backen hinner tillfriskna.

– Vi jobbar för att han ska vara tillgänglig till premiären, säger Werner till FotbollDirekt.

Han var en av planens bästa spelare i playoff-semin mot Ukraina i mars månad.

Carl Starfelt var sedan med och tog Sverige till VM efter finalsegern mot Polen.

Därefter har dock mittbacken gått en kamp mot klockan för att hinna bli spelklar till VM, detta efter ryggproblem som drabbat honom i klubblaget Celta Vigo.

I Spanien har det under våren rapporterats att 30-åringen, som inte gjort en enda match sedan playoffet för två månader sedan, måste göra en operation. Då skulle i så fall VM vara över.

Men någon operation är inte gjord och VM-drömmen lever. Det berättar landslagsläkare Jonas Werner för FotbollDirekt under torsdagen.

– Carl har en historik med ryggen så det är egentligen inte ett nytillkommet problem. Det förvärrades efter playoffet men rapporterna från Spanien som vi fått är att han svarat bra på rehaben, framförallt sista veckorna. Han hade betydligt mer syntom för en månad sedan och därefter har det varit en snabb förbättring senaste veckorna och det är det som gör att man känner att det just nu ser positivt ut, säger Werner och tillägger:

– Sedan är det klart att man också behöver träna och spela fotboll innan man ställer sig på en VM-plan i mitten av juni. Så är det ju.

Men räknar ni med att Starfelt ska kunna starta VM-premiären?

– Starta vet jag inte, det får du fråga fotbollsledningen om men att han ska vara tillgänglig till den matchen… ja det är det som vi jobbar för.

Även Alexander Isak är i behov att spela fotboll igen, meddelar Werner.

– Han är skadefri men behöver komma upp i belastning. Han behöver träna för att komma i form helt enkelt, och det ska vi lösa.

