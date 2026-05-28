Klart: Rohdén återvänder till Elfsborg

Uppgifterna har nu bekräftats.

Marcus Rohdén har skrivet på för Elfsborg.

– Ett enkelt beslut, säger hemvändaren till Elfsborgs hemsida.

Marcus Rohdén har ryktats vara nära en återkomst till Elfsborg under stora delar av våren. Nu står det slutligen klart att mittfältaren har skrivet på för Borås-klubben igen.

– Det har varit ett ganska enkelt beslut. Jag och familjen kände att det var dags att komma hem och jag är väldigt glad över att jag ska få representera Elfsborg igen. Man har ju spenderat många år i föreningen och det är en mäktig känsla att vara tillbaka, säger Rohdén till klubbens hemsida.

Det har gått nästan exakt tio år sedan Rohdén lämnade Elfsborg och Sverige. Under sin utlandskarriär har mittfältaren representerat Crotone, Frosinone, Fatih Karagümrük och mest nyligen AEK Larnaca.

Men nu har 35-åringen valt att skriva på för Elfsborg igen. Kontraktet sträcker sig till över säsongen 2028.

Elfsborg manager Björn Hamberg om övergången:



– Vi är glada över att Marcus har valt att vända hem till Elfsborg. Han kommer in med många goda kvalitéer och erfarenheter från många år ute i Europa, som direkt kommer bidra positivt till truppen. Hemvändare är en viktig del i IF Elfsborgs identitet, som hjälper föreningen att stärka vår identitet och utveckla våra unga spelare.

Marcus Rohdén spelade 168 tävlingsmatcher för Elfsborg under sin senaste sejour mellan 2011 och 2016. Mittfältaren har även spelat 19 landskamper för Sverige.



