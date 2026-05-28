Klart: Tränaren förlänger – trots degradering

RCD Mallorca har åkt ur La Liga.

Trots det stannar huvudtränaren Martín Demichelis.

Argentinaren har förlängt sitt kontrakt till 2028.

I februari tog Martín Demichelis över RCD Mallorca för att rädda dem från nedflyttning. Argentinaren lyckades inte hålla laget ovanför strecket och de slutade på 19:e plats, vilket innebär nedflyttning.

Trots att degraderingen är ett faktum står det nu klart att Mallorca förlänger med Demichelis. Det nya avtalet sträcker sig till sommaren 2028.

45-åringen har tidigare varit tränare i River Plate och Monterrey.