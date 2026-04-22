Beskedet: Stiller slutar som sportchef i IFK Göteborg

Hannes Stiller slutar i IFK Göteborg.

Sportchefen lämnar sin roll i sommar.

– Jag har verkligen kört på, säger han i ett uttalande.

Under onsdagen meddelar IFK Göteborg att Hannes Stiller tackar för sig. Sportchefen kommer att lämna i sommar.

– Det är nog det som på sätt och vis gör att jag känner mig klar där jag är nu i livet. Jag har verkligen kört på, hela vägen. Jag känner utifrån min livssituation att jag har kommit så långt jag kan i den roll jag har idag och samtidigt är jag redo och nyfiken på att testa något nytt. Jag har inte gjort klart med något annat jobb ännu men jag känner också att jag vill lämna över till andra som ska få utrymme, tid och möjlighet att ta Blåvitt till nästa nivå, säger Stiller i ett uttalande på Blåvitts hemsida.

Stiller tillträdde som sportchef i klubben inför säsongen 2025 och det är ännu inte spikat exakt när han lämnar. Hans arbetsuppgifter kommer att fördelas till sista arbetsdagen.

– Beslutet från min sida har vuxit fram och vi har diskuterat alla tänkbara möjligheter och vägar framåt. Jag vill aldrig lämna någon i sticket. Det har varit viktigt för mig att vi planerar sommarens transferfönster i detalj och utifrån olika scenarier. Vi har en process bestämd för överlämning och den är redan igång. Det känns väldigt bra för egen del.

Fotbollschefen Jesper Jansson:

– När någon känner sig färdig är det bara att acceptera och göra det bästa av situationen. Hannes är en fantastisk människa som alla i Blåvitt uppskattar väldigt mycket. Vi kommer att sakna honom när han väl har lämnat, samtidigt som Kamratgården alltid är hemma för honom.