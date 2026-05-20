TV-guide: Så ser du Europa League-finalen i kväll
Finaldags i Europa League.
I kväll ska Freiburg eller Aston Villa lyfta titeln.
Här är allt du behöver veta inför finalen.
Under onsdagskvällen kommer antingen tyska Freiburg eller engelska Aston Villa bli historiskt. Ett av lagen kommer att bli Europa League-mästare för första gången i klubbens historia när de två drabbar samman i EL-finalen klockan 21:00.
Freiburg – Aston Villa: När och var?
- Arena: Tüpraş Stadium, Istanbul
- Datum: 20 maj
- Avsparkstid: 21:00 (svensk tid)
- Streaming: Disney Plus
Finalen spelas i den turkiska huvudstaden Istanbul på storlagets Beşiktaş hemmaarena Tüpraş Stadium. Avspark är satt till klockan 21:00 svensk tid.
Var kan jag streama Freiburg – Aston Villa?
För den som vill se Europa League-finalen mellan Freiburg och Aston Villa är det streamingplattformen Disney Plus som gäller. Kanalen äger rättigheterna till både Europa League och Conference League i Sverige, och från och med säsongen 2027/28 kommer Disney även sända Champions League.
Om du vill streama finalen behöver du vara betalande abonnent på Disney Plus.
Sändningen startar klockan 20:30 svensk tid, en halvtimme innan avspark, och finalen kommenteras av duon Jesper Hussfelt och Kevin Walker. I studion finns även Gusten Dahlin, Siavoush Fallahi och Simon Bank.
Freiburg – Aston Villa: Vad kan man förvänta sig?
Tyska SC Freiburg chockade alla förra säsongen och knep en femteplats i Bundesliga-tabellen 2024/25 och blev därmed klart för spel i Europa League 2025/26. Väl där tog sig uppstickaren förbi Genk, Celta Vigo och Sporting Braga och hela vägen till klubbens första europeiska final någonsin.
I den inhemska ligan har Freiburg gått en tyngre säsong till mötes och efter ett gäng poängtapp mot slutet landade klubben till sist in på en sjundeplats i tabellen.
Aston Villa, som inför Premier League-säsongens sista omgång ligger på fjärdeplats i tabellen, har tagit sig förbi Lille, Bologna och Nottingham Forest och gått till klubbens andra europeiska final någonsin sedan Europacup-finalen 1982 (1–0-seger mot Bayern München).
Onsdagens final blir första gången någonsin som Freiburg och Aston Villa ställs mot varandra.
Freiburg: Förväntad startelva & skador och avstängningar
Daniel-Kofi Kyereh
knee-surgery
Late May 2026
Max Rosenfelder
hamstring-injury
Late May 2026
Patrick Osterhage
knee-surgery
Late May 2026
Yuito Suzuki
broken-collarbone
Out for season
Kiliann Sildillia
away-on-international-duty
After suspension
Freiburg förväntad startelva: Atubolu – Kübler, Ginter, Lienhart, Treu – Eggestein, Manzambi – Beste, Höler, Grifo – Matanović.
Aston Villa: Förväntad startelva & skador och avstängningar
Boubacar Kamara
knee-injury
Early June 2026
Alysson Edward
muscle-injury
Late May 2026
Amadou Onana
calf-injury
Late May 2026
Emiliano Buendia
knock-injury
Doubtful
Aston Villa förväntad startelva: Martinez – Cash, Konsa, Torres, Digne – Lindelöf, Tielemans – McGinn, Buendia, Rogers – Watkins.
