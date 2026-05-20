Finaldags i Europa League.

I kväll ska Freiburg eller Aston Villa lyfta titeln.

Här är allt du behöver veta inför finalen.

Foto: Alamy

Under onsdagskvällen kommer antingen tyska Freiburg eller engelska Aston Villa bli historiskt. Ett av lagen kommer att bli Europa League-mästare för första gången i klubbens historia när de två drabbar samman i EL-finalen klockan 21:00.

Freiburg – Aston Villa: När och var?

Finalen spelas i den turkiska huvudstaden Istanbul på storlagets Beşiktaş hemmaarena Tüpraş Stadium. Avspark är satt till klockan 21:00 svensk tid.

Var kan jag streama Freiburg – Aston Villa?

För den som vill se Europa League-finalen mellan Freiburg och Aston Villa är det streamingplattformen Disney Plus som gäller. Kanalen äger rättigheterna till både Europa League och Conference League i Sverige, och från och med säsongen 2027/28 kommer Disney även sända Champions League.

Om du vill streama finalen behöver du vara betalande abonnent på Disney Plus.

Sändningen startar klockan 20:30 svensk tid, en halvtimme innan avspark, och finalen kommenteras av duon Jesper Hussfelt och Kevin Walker. I studion finns även Gusten Dahlin, Siavoush Fallahi och Simon Bank.

Freiburg – Aston Villa: Vad kan man förvänta sig?

Tyska SC Freiburg chockade alla förra säsongen och knep en femteplats i Bundesliga-tabellen 2024/25 och blev därmed klart för spel i Europa League 2025/26. Väl där tog sig uppstickaren förbi Genk, Celta Vigo och Sporting Braga och hela vägen till klubbens första europeiska final någonsin.

I den inhemska ligan har Freiburg gått en tyngre säsong till mötes och efter ett gäng poängtapp mot slutet landade klubben till sist in på en sjundeplats i tabellen.

Foto: Alamy

Aston Villa, som inför Premier League-säsongens sista omgång ligger på fjärdeplats i tabellen, har tagit sig förbi Lille, Bologna och Nottingham Forest och gått till klubbens andra europeiska final någonsin sedan Europacup-finalen 1982 (1–0-seger mot Bayern München).

Onsdagens final blir första gången någonsin som Freiburg och Aston Villa ställs mot varandra.

Freiburg: Förväntad startelva & skador och avstängningar

Skador och avstängningar Freiburg Spelare Lämna tillbaka Daniel-Kofi Kyereh knee-surgery Late May 2026 Max Rosenfelder hamstring-injury Late May 2026 Patrick Osterhage knee-surgery Late May 2026 Yuito Suzuki broken-collarbone Out for season Kiliann Sildillia away-on-international-duty After suspension

Freiburg förväntad startelva: Atubolu – Kübler, Ginter, Lienhart, Treu – Eggestein, Manzambi – Beste, Höler, Grifo – Matanović.

Aston Villa: Förväntad startelva & skador och avstängningar

Skador och avstängningar Aston Villa Spelare Lämna tillbaka Boubacar Kamara knee-injury Early June 2026 Alysson Edward muscle-injury Late May 2026 Amadou Onana calf-injury Late May 2026 Emiliano Buendia knock-injury Doubtful

Aston Villa förväntad startelva: Martinez – Cash, Konsa, Torres, Digne – Lindelöf, Tielemans – McGinn, Buendia, Rogers – Watkins.