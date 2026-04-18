Bilal Hussein skadad – igen: ”Känner sig väldigt nere”

I går föll Degerfors med uddamålet mot Elfsborg.

Detta i en match där inbytte Bilal Hussein drog på sig en skada och tvingades utgå.

– Jag känner jättemycket för honom, säger Degerfors-tränaren Henok Goitom på presskonferensen efter matchen.

I förra veckans match mot Halmstads BK, som Degerfors vann med 3-0, fick nyförvärvet Bilal Hussein göra allsvensk debut för ”Bruket”. Detta då han byttes in med 20 minuter kvar.

I går, fredag, gjorde mittfältaren ett nytt inhopp när Värmlänningarna tog emot Elfsborg. Då ersatte han Kazper Karlsson i den 65 minuten men tvingades senare lämna planen på tilläggstid, med ansiktet i tröjan och en tydlig ledsamhet.

Det rör sig, sannolikt, om en ny skada för 25-åringen.

– Jag känner jättemycket för honom. Han har kommit till Degerfors för att visa hur bra han är och vi har sett det under försäsongen. Han har kommit tillbaka från en skada. Jag har spelat fotboll själv. Jag vet hur tråkig rehaben är att göra. Det krävs stark disciplin, säger Henok Goitom på presskonferensen efter matchen och fortsätter:

– Han kom in i det bra i andra halvlek och då fick han skadan som han fick.

Som om det inte var nog väntar en speciell match för Hussein redan på torsdag, då han tar emot sitt gamla AIK på Stora Valla.

– Han känner sig väldigt nere. Killarna i vårt lag tar hand om honom. Han har väntat på det här och nästa match är mot AIK. Det spelar också ganska stor roll, menar Henok Goitom.



