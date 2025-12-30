Bilal Hussein vill till AIK: ”Men tror inte det blir så”

STOCKHOLM. Oönskad i Hertha Berlin. Nu vill Bilal Hussein få till en flytt i vinter.

Men trots att han själv drömmer om en AIK-comeback tror mittfältaren inte på att det blir så.

– Det är mycket nya människor där och jag tror de kör på ett annat spår, säger han till FotbollDirekt.

Det var sommaren 2023 som Bilal Hussein lämnade AIK och allsvenskan för spel i Hertha Berlin och Bundesliga.

Då hade mittfältaren varit en del av Gnagets A-lag i över fem års tid.

Det som sedan började bra i Tyskland har slutat med att Hussein petats och fått nöja sig med spel i Hertha Berlins U23-lag.

Det gör att han nu vill få till en flytt i vinter – men frågan är hur han hamnade bland tyska huvudstadsklubbens reserver?

– Det blev så. Det kom in nya tränare och massa nya spelare. Vi får se vad som händer.

Har du blivit utfrusen?

– Nej inte utfrusen… men med andra ord, jag ska leta efter något nytt.

Och en flytt i vinter då?

– Jag hoppas på det, jag hoppas på det.

”AIK är min klubb, det vet alla”

När FD träffar Hussein befinner han sig på Bosön för att hålla i gång. Sportkomplexet på Lidingö ligger 16 kilometer från AIK:s träningsanläggning Karlberg. 25-åringen vågar inte drömma om en comeback i svartgult till vintern.

– Jag har ingen aning. Det är mycket nya människor där och jag tror de kör på ett annat spår. Så jag tror inte det blir så.

Men är AIK lockande för dig?

– Så klart. AIK är min klubb, det vet alla. Men som sagt, jag tror inte det.

Och hur känner du kring det, att du inte upplever att du är välkommen tillbaka till klubben du vill till?

– Ingen aning. De kanske inte känner till mig. Vi får se, jag hoppas bara på en lösning så att jag får spela fotboll igen. Det var ett tag sedan sist. Vi får se, säger Hussein.

Om du återvänder till Sverige, kan du tänka dig att spela för en annan klubb än AIK?

– Om AIK inte vill ha mig får jag kolla om andra lag vill ha mig. Jag vill få tillbaka glädjen, jag saknar fotbollen.