Billborns analys av evighetsmatchen: ”High Chaparral”

IFK Göteborg fick till slut sin första seger för säsongen.

Men det krävdes ett sent avgörande för att ro hem viktorian.

– Det är en ganska dålig fotbollsmatch, säger Stefan Billborn till TV4 efter matchen.

Det avbrutna Göteborgsderbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg återupptogs unders tisdagseftermiddagen. Efter ett sent segermål kunde blåvitt ta sina första tre pong för året – men det såg inte vackert ut.

– Det är en ganska dålig fotbollsmatch, men ganska frejdig till vi gör våra byten. Då blir vi plötligt väldigt passiva. Det visar hur mycket mentalt det är, säger Stefan Billborn i TV4:s studio efter matchen.

Blåvitt-tränaren ser den psykologiska vinsten som minst lika viktig som den poängmässiga.

– Jag tror det är viktigt för oss att vinna en match rent mentalt. Vi borde ha vunnit redan igår, jag tycker att vi är bättre än Örgryte. Men sen kommer man hit idag och det blir High Chaparral, menar Billborn

Segern innebär att IFK Göteborg tar ett steg upp i tabellen och i dagläget ligger laget på kvalplatsen. Det kan ge den ifrågasatta Billborn andrum, som inte kommer unna sig själv att njuta av segerns sötma.

– Man mår ju inte jättebra. Men man mår ju inte så mycket bättre när man vinner. Men då har man en massa annat att tänka på istället. Jag tror att det viktigaste är att de i min omgivning inte märker att man inte alltid är på topp, att man försöker vara likadan hela tiden, säger Billborn till TV4.

IFK Göteborg spelar mot Mjällby i nästa omgång på måndag.