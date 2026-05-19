Uppgifter: Chelsea kräver ersättning för Maresca

Manchester City uppges ha gjort sitt val efter Pep Guardiolas väntade avsked.

Enzo Maresca pekas ut som ersättaren – men nu vill Chelsea ha ekonomisk kompensation för tränaren.

Foto: Bildbyrån

Efter uppgifter om att Pep Guardiola lämnar Manchester City efter säsongen rapporterar flera medier att klubben redan nått en överenskommelse med Enzo Maresca om att ta över tränarrollen.

Senast ledde italienaren Chelsea men under januari avslutades samarbetet, trots att han hade ett avtal som sträckte sig till sommaren 2029, med möjlighet till ytterligare ett år. Anledningen till att de valde att gå skilda vägar är fortfarande är oklart.



Nu uppger BBC-journalisten Nizaar Kinsella att Chelsea anser sig ha rätt till ersättning efter tränarens sorti tidigare i år. Klubben ska enligt uppgifterna kunna kräva kompensation från Manchester City om Maresca tar över laget.

Hur stor summan kan bli är ännu inte känt, och det återstår att se hur situationen löses mellan klubbarna. Enligt brittiska medier är Chelsea berett att driva frågan juridiskt om parterna inte når en överenskommelse.