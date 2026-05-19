Blytung seger för IFK Göteborg – lämnar jumboplatsen

Derbyt mellan Örgryte och IFK Göteborg spelades klart under tisdagen.

Då tog blåvitt säsongens första seger efter ett sent mål.

Laget lämnar därmed sistaplatsen i tabellen.

Under gårdagen spelades majoriteten av den försatta halvleken. IFK Göteborg ledde med 2–1 efter mål av August Erlingmark och Benjamin Brantlind.

Matchen återupptogs i matchminut 39. Från start var det ett högt tempo innan den första halvleken blåstes av efter drygt tio matchers spel.

Den andra halvleken fortsatte i samma tempo med halvfärdiga lägen åt båda hållen. Örgryte var nära vid ett par tillfällen att skapa farliga lägen men lyckades sällan komma till rena avslut.

I den 87:e minuten skulle tillslut Örgryte få utledning. Efter ett fint inspel från Tobias Sana kunde lagkaptenen Daniel Paulson lobbnicka in kvitteringen.

Glädjen skulle dock inte vara länge. Bara drygt fyra minuter senare återtog IFK Göteborg ledningen när Felix Eriksson placerade in 3–2.

Det blev också matchens slutresultatet och IFK Göteborg tar en blytung seger i bottenstriden.