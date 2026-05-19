Uppgifter: Conte lämnar Napoli efter säsongen

Enligt transferexperten Fabrizio Romano har tränaren redan meddelat klubbledningen sitt beslut att gå vidare efter säsongen.

Antonio Conte uppges vara på väg att lämna Napoli efter säsongen. Enligt transferexperten Fabrizio Romano har den italienske tränaren bestämt sig för att avsluta sin tid i klubben.

Romano rapporterar att Conte redan ska ha informerat Napolis president Aurelio De Laurentiis om beslutet. Enligt uppgifterna lämnar tränaren dessutom utan att kräva någon ekonomisk ersättning i form av avgångsvederlag.

Conte tog över Napoli inför säsongen 2024 och ledde förra året klubben till ligatiteln i Serie A – en framgång som stärkte hans position som en av Europas mest meriterade tränare.

Conte har tidigare tränat toppklubbar som Tottenham, Inter, Chelsea och Juventus.