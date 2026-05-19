Ajax tvingas flytta viktig match – till följd av Harry Styles-konsert

Ajax hade inte räknat med att spela slutspel om en Europaplats.

Nu tvingas storklubben flytta en viktig hemmamatch.

Det eftersom Johan Cruijff Arena är bokad av Harry Styles.

Ajax ovanligt svaga ligasäsong får oväntade konsekvenser. Efter att ha slutat femma i Eredivisie måste klubben spela ett slutspel om en plats i Europa Conference League – men inte på sin ordinarie hemmaarena.

Anledningen? Johan Cruijff Arena är redan uppbokad för konserter med popstjärnan Harry Styles.

Enligt De Telegraaf flyttas därför torsdagens hemmamatch mot Groningen från arenan med plats för 55 000 åskådare till Kras Stadion i Volendam, som rymmer omkring 6 800 personer.

Konsertkrocken gör att arenan inte hinner byggas om mellan spelningarna, vilket tvingat Ajax till en nödlösning cirka 30 kilometer norr om Amsterdam.