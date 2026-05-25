Bjerkebos kontakt med landslaget: ”Hoppas”

Isak Bjerkebo gör succé i serieledande IK Sirius.

Yttern berättar att svenska landslaget hörde av sig inför VM.

– Jag vet att jag var med i en bruttotrupp, säger den allsvenska skytteligaledaren.

IK Sirius har efter segern mot Gais gjort ett ryck i den allsvenskan toppen. Uppsalaklubben leder serien med åtta poäng ner till Hammarby och en match mindre spelad.

För Isak Bjerkebo har säsongen varit lika stark som resten av laget. 23-åringen nätade senast mot Gais och har hittills svarat för nio mål och två assist på nio matcher.

– Det är riktigt kul, framförallt att vi leder allsvenskan och vi har gjort en riktigt bra start nu. Det är riktigt skönt att spela i det här laget, säger Isak Bjerkebo efter 2–1-segern mot Gais.

Trots att Sirius toppar tabellen vill Bjerkebo inte börja diskutera ett potentiellt SM-guld riktigt än.

– Om vi spelar som vi gör nu är vi så klart kandidater men det är fortfarande fler än 20 matcher kvar. Vi måste lägga ner samma jobb och vi kan inte ställa undan skorna nu för då kommer vi absolut inte vinna, säger han och förklarar vad som ligger bakom succén:

– Det finns mycket vi kan göra. Vi kan hålla i boll, vi kan kontra, vi kan försvara lågt. Det är mycket vi har i vår verktygslåda som gör att vi kan vinna olika matcher.

Bjerkebo om framtiden och landslaget

Bjerkebos formstarka vår har lett till att det pratas om att säljas av Sirius i sommar. Hans kontrakt sträcker sig till och med 2029 och han drömmer själv om en flytt i framtiden.

– Det är klart jag vill testa vingarna utomlands men jag trivs otroligt bra här och att ha chansen på att gå hela vägen hade ju varit något helt otroligt. Det är något jag och ”Jonte” (Jonathan Ederström, chef herrlaget) får sätta oss ner och snacka om i sommar om hur vi ska göra, för att intresse finns på nästan alla i laget. Det är viktigt att ha en plan tillsammans, säger 23-åringen till SvenskaFans.

Bjerkebo säger att han inte har pratat om framtiden med sina representanter.

– Nej vi har inte pratat om det. Jag har sagt att jag vill fokusera på säsongen här och sedan när det är ledighet, då får vi ta det. Jag vill bara fokusera på matcherna nu så jag har faktiskt inte frågat något om det.

Förutom att det pratas om en flytt från Sirius har han även diskuterats i landslagssammanhang. Bjerkebo blev inte uttagen till VM av förbundskaptenen Graham Potter – men han bekräftar att förbundet hörde av sig och är mest lycklig över att hans namn nämns i diskussionen.

– Inte med just honom (Potter) men med några andra och så. Jag vet att jag var med i en bruttotrupp men inget mer än så, säger han och avslutar:

– Jag hoppas framförallt att det går bra i VM och att bli kallad någon gång i framtiden.

Sirius ställs härnäst mot AIK.

REPORTER: Arvid Larsson