Uppgifter: West Ham tvingas sälja flera spelare

West Ham spelar i Championship nästa säsong.

Då kan London-klubben tvingas sälja flera spelare.

Efter den avslutade omgången i Premier Leauge står det nu klart att West Ham åker ut och spelar i Championship nästa säsong.

Degraderingen kan medföra att klubben tvingas sälja flera spelare för att stärka upp ekonomin nu när intäkterna minskar i andradivisionen, det uppger Daily mail.

Mateus Fernandes, Jarrod Bowen och Crysencio Summerville är spelare som skulle kunna lämna klubben.

I Mateus Fernandes fall uppger tidningen att Manchester United redan tagit kontrakt gällande en transfer i sommar. Jarrod Bowen ska ha intresse från Chelsea, Manchester City, Everton, Tottenham och Crystal Palace

Crysencio Summerville uppges ha intressenter i form av Roma, Tottenham, Aston Villa och Marseille.