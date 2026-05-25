Nilsson Lindelöf hyllas stort i England

Victor Nilsson Lindelöf vann Europa League-finalen i veckan.

Nu hyllas svensken av lokal press.

”Sommaren bästa värvning”, skriver tidningen.

Foto: Bildbyrån

Victor Nilsson Lindelöf och hans Aston Villa vann Europa League-finalen förra veckan. Under gårdagens PL-avslut fick svensken åter starta men som mittback, istället för mittfältet där han spelat under våren.

Aston Villa säkrade en fjärdeplats i Premier League efter gårdagens seger, då hyllade lokaltidningen Birmingham Mail Nilsson Lindelöfs insats.

”Lindelöf fick spela i sin mer bekanta mittbacksroll och utmärkte sig igen”, skriver tidningen och ger svensken 8/10 i betyg.

Birmingham Mail fortsätter hylla honom:

”Sommaren bästa värvning”, skriver tidningen.

Härnäst för Victor Nilsson Lindelöf väntar landslagssamling som uppladdning inför VM.