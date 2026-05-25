Nilsson Lindelöf hyllas stort i England
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Victor Nilsson Lindelöf vann Europa League-finalen i veckan.
Nu hyllas svensken av lokal press.
”Sommaren bästa värvning”, skriver tidningen.
Victor Nilsson Lindelöf och hans Aston Villa vann Europa League-finalen förra veckan. Under gårdagens PL-avslut fick svensken åter starta men som mittback, istället för mittfältet där han spelat under våren.
Aston Villa säkrade en fjärdeplats i Premier League efter gårdagens seger, då hyllade lokaltidningen Birmingham Mail Nilsson Lindelöfs insats.
”Lindelöf fick spela i sin mer bekanta mittbacksroll och utmärkte sig igen”, skriver tidningen och ger svensken 8/10 i betyg.
Birmingham Mail fortsätter hylla honom:
”Sommaren bästa värvning”, skriver tidningen.
Härnäst för Victor Nilsson Lindelöf väntar landslagssamling som uppladdning inför VM.
Den här artikeln handlar om: