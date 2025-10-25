Björknesjö: ”Varit med om sexpoängsmatcher många gånger”

Östers IF ställs mot Degerfors under lördagen.

En match där viktiga poäng står på spel.

– Jag har varit med om sexpoängsmatcher många gånger i mitt liv, säger tränaren Roberth Björknesjö till Smålandsposten.

Foto: Bildbyrån

Östers IF ska försöka säkra ett allsvensk kontrakt under lördagen. Växjöklubben ställs mot Degerfors som ligger under kvalstrecket. Förutsättningarna inför matchen är enkla. Den som vinner tar kvalplatsen och den andra åker ned på nedflyttningsplats.

Öster-tränaren Roberth Björknesjö är van vid sådana viktiga matcher.

– Jag fokuserar på det vi kan påverka. Jag vet att man vill skriva att det är en måstematch och sexpoängsmatch, men jag har varit med om sexpoängsmatcher många gånger i mitt liv, säger han till Smålandsposten.

Björknesjö minns tillbaka till en liknande match.

– Den jag kommer ihåg framför allt var när vi mötte Gefle med BP. Vi förlorade med 1–0 och då tänkte jag: ”Fan, alla trodde det var kört”. Sen vann vi två raka och klarade oss ändå.

Inför matchen kommer både Öster och Degerfors från varsin förlust. För Smålandsklubben blev det ett tungt nederlag mot Elfsborg när de förlorade med 5–1. Favoritskapet i matchen bryr sig inte Björknesjö om.

– Det spelar inte mig så stor roll. Men jag tycker i alla fall att spelarna har tränat fantastiskt bra på det vi ska göra. Så jag förväntar mig att vi gör en väldigt bra prestation. Sen är det väldigt små marginaler som avgör i slutändan ibland, avslutar han.

Matchen mellan östers IF och Degerfors startar 17.30.

