Blåvitt ber om ursäkt: ”Förändrad bild av det vi upplevde igår”

Blåvitt-supportrar stoppades från att ta in en OH-flagga mot IF Brommapojkarna igår.

Händelsen fick stora rubriker och nu väljer IFK Göteborg att backa.

”När det blir fel får man erkänna det. Det gör vi nu”, skriver klubben i ett uttalande.

Foto: Bildbyrån

Kommandobryggan ekade tom under gårdagens möte mellan IFK Göteborg och IF Brommapojkarna.

Anledningen var att stora delar av IFK Göteborg-klacken valde att bojkotta matchen efter att man stoppats från att ta in en OH-flagga.

Händelsen har fått stora rubriker efter gårdagen och nu väljer IFK Göteborg att backa från sitt agerande och be om ursäkt.

”Det blev inte bra igår på Gamla Ullevi. Det är alla blåvita överens om. Istället för fotbollsfest upplevde många av oss en tomhet”, skriver klubben via sin hemsida och fortsätter:

”IFK Göteborg har ett ansvar för det som hände och vi vill ge vår bild av det. Händelserna under söndagen visar oss att vi behöver prata med varandra. Vi är övertygade om att vi kan enas och undvika missförstånd.

Där har IFK Göteborg ett ansvar, att få slut på konflikt och att vi ska kunna gå framåt tillsammans”.

”Efter att ha samlat in information under gårdagskvällen och idag har vi en förändrad bild av det vi upplevde igår”.

Blåvitt fortsätter:

”Inför matchen gjorde personal i entrén en första bedömning att ett tygstycke (det vi tidigare har kallat overheadflagga) inte fick tas in på läktaren då man trodde att det skulle kunna användas vid maskering. Det är viktigt att poängtera att det inte nekades på grund av något skrivet budskap. Bedömningen visade sig vara felaktig och det beklagar vi”

”Efter att vår SLO hade diskuterat med gruppen och konstaterat att tygstycket skulle ingå i ett tifo godkändes det, men beskedet kom försent”

”Vi, precis som många andra, hade gärna upplevt ett tifo och hoppas att det blir sådana i framtiden”

”När det blir fel får man erkänna det. Det gör vi nu”