IFK Göteborg-supportrar i bojkott mot BP – kritik mot klubben

IFK Göteborg-supportrar valde att bojkotta matchen mot Brommapojkarna.

Bakom beslutet ligger en stoppad protest, något som fått Ultras Göteborg att rikta skarp kritik mot den egna klubben.

Foto: Bildbyrån

Det blev en ovanlig inramning på Gamla Ullevi när delar av IFK Göteborgs aktiva supportrar valde att utebli från matchen mot Brommapojkarna.

Anledningen är att en planerad protest stoppades vid insläppet. Enligt Ultras Göteborg var det inte polisen utan föreningen själv som satte stopp för att en målad flagga skulle tas in.



”Under dagens match var det tänkt att genomföra en protest mot senaste veckans poliscirkus. När vi väl kommer till insläppet går allt bra till en början, men när en målad overhead flagga skall med in så tar det stopp. Givetvis är den första tanken att det i vanlig ordning är polisen som jävlas, men att vi snart kan komma in precis som vanligt”, skriver Ultras Göteborg i ett uttalande på Instagram.

Ultras Göteborg fortsätter:

”Ståendes i insläppet nås vi av att det är arrangören, IFK Göteborg som sätter stopp för att ta in det på arenan. Det är inte acceptabelt att den förening vi följer året om agerar på detta sättet gentemot sina aktiva supportrar. Vårt budskapläktarmaterial är ingenting som IFK Göteborg skall lägga sig i och det är något vi inte tänker kompromissa med. Aldrig tidigare har vår föreningen nekat vårt läktarmaterial in på läktarn. IFKs säkerhetschef väljer som anledning till beslutet spekulera i vad materialet skulle kunna användas till. Utan några grunder eller belägg”.

Bojkotten kommer efter en vecka präglad av hård kritik mot polisens riktlinjer kring maskering, samtidigt som motsättningarna mellan Blåvitt-ledningen och delar av supporterskaran fortsatt växer.

