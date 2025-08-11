Blåvitt bryter Gais galna svit – vinner Göteborgsderbyt

Gais hade inte förlorat på elva raka allsvenska matcher.

I Göteborgsderbyt mot lokalrivalen IFK Göteborg tog det stopp.

– Det är mycket frustration, sa Gustav Lundgren till Max i halvtid.

Video August Wängberg: ”Tufft att spela i GAIS”

Under måndagskvällen skulle allsvenskans 19:e omgång gå i mål. Då gästades den allsvenska sexan Gais av lokalrivalen IFK Göteborg på en sjundeplats i tabellen.

En placering och fyra poäng skiljde rivalerna åt i tabellen inför matchen, och vid en seger skulle Gais göra ett ryck och klättra förbi både Malmö FF på femteplats och fjärdeplacerade AIK. ”Blåvitt”, å andra sidan, hade en möjlighet att haka på i striden om Europa-platser.

Gais, som inte hade förlorat en allsvensk match på hela elva försök, kom senast från ett 2–2-kryss mot IFK Värnamo. IFK Göteborg körde över Degerfors med 3–0 senast.

När startelvorna presenterades med drygt en timme till matchstart stod det klart att IFK Göteborg-tränaren Stefan Billborn gjorde en förändring jämfört med senast. David Kruse, som drog på sig ett gult kort senast och därmed är avstängd i derbyt, ersattes av försvararen Gustav Svensson på det centrala mittfältet.

Gais gjorde två förändringar jämfört med senast, när Harun Ibrahim och Filip Beckman ersattes av Robin Frej och Edvin Becirovic.

Matchen blev en aning försenad efter pyroteknik-show från läktarhåll.

Det dröjde drygt tio minuter innan publiken på Gamla ullevi fick se matchens första mål. ”Blåvitt” måttade in ett inlägg från vänsterkanten som landade hos nyförvärvet Saidou Alioum. Yttern spelade vidare till Kolbeinn Thordarson som rullade in ledningsmålet i derbyt.

Kolbeinn Thordarson! Blåvitt tar ledningen mot GAIS



📲 Se matchen på HBO Max pic.twitter.com/p3af08E2BZ — Sports on HBO Max 🇸🇪 (@sportshbomaxse) August 11, 2025

Kort därpå tilldelades Gais en straff och anfallsstjärnan Ibrahim Diabate hade möjligheten att kvittera derbyt. Gais-målsprutan drog däremot straffen långt över Bishesaris ribba.

Ställningen i halvtid var 1–0 till IFK Göteborg.

– Det blir mycket kamp. Det är inte jättemycket skönspel, men så visste man att det skulle bli, sa Gustav Svensson till Max i halvtid.

– Det är mycket frustration. Jag tycker kanske inte att det är så ojämnt men vi släpper in ett onödigt mål och de får lite momentum. Vi har framför allt alldeles för dålig kvalité när vi kommer ner till sista tredjedelen. Jag vet inte hur många inspel som har fastnat på förstaspelaren. Det är mycket frustration just nu, sa Gustav Lundgren.

Den andra halvleken fortsatte och Gais tryckte på för en kvittering i det heta Göteborgsderbyt, men bollen ville inte in för hemmalaget.

I matchens sista ordinarie tid landade bollen framför en fristående Gustav Lundgren. Gais-stjärnan skulle bara peta in kvitteringen i öppet mål, men Lundgren fick inte träff och bollen gick utanför. Minuter senare svarade Bishesari för en jätteräddning som räddade derbysegern till IFK Göteborg.

Matchen slutade med en 1–0-seger till ”Blåvitt”

Startelvor:

Gais:

Krasniqi – Wängberg, Ågren, Frej, De Brienne – Lundgren, Holmén, Boudri – Niklasson Petrovic, Diabate, Becirovic.

IFK Göteborg:

Bishesari – Santos, Bager, Erlingmark, Tolf – Svensson, Thordarson – Alioum, Heintz, Clemmensen – Fenger.