Blåvitt-förvärvet redo – vid behov: ”Min fysiska form är bra”

Efter ett år i Sydkorea har Adam Bergmark Wiberg vänt hem till Sverige.

Trots rykten om både Örgryte IS och Östers IF landade 28-åringen till sist i IFK Göteborg.

– Jag brukar säga att det är ett pussel att välja en klubb, och alla pusselbitar måste sitta rätt för att pusslet ska bli komplett, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Det var under gårdagen som IFK Göteborg meddelade att man hade gjort klart med en ny spelare inför den allsvenska säsongen 2026.

Något överraskande handlade det om Adam Bergmark Wiberg, 28, som senast kommer från spel i sydkoreanska Chungnam Asan där han tillbringade ett år. Det var dock inte helt säkert att yttern skulle komma att skriva på för ”Blåvitt” under vintern, då han ryktades till både Östers IF och Örgryte IS som han tidigare har spelat för. Det menar han också var uppgifter som stämde, även om andra allsvenska klubbar var måna om att höra sig för.

– Det har alltid funnits en dialog med min agent och jag har blivit informerad kring hur situationen ser ut – sedan får man skaffa sig en helhetsbild. Du nämner två av flera klubbar i allsvenskan som var intresserade och jag har haft utländskt intresse också. Jag brukar säga att det är ett pussel att välja en klubb, och alla pusselbitar måste sitta rätt för att pusslet ska bli komplett. Jag var tvungen att känna efter och se vad jag trodde var bäst för mig, säger Adam Bergmark Wiberg till FotbollDirekt och fortsätter: