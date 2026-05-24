TV: Här lyfter Arsenal Premier League-pokalen

Arsenal är Premier League-mästare.

Här får laget lyfta pokalen efter segern mot Crystal Palace.

Arsenal säkrade Premier League-titeln efter att Manchester City kryssat mot Bournemouth i den näst sista omgången. I säsongens sista match ställdes mästarna mot Crystal Palace på Selhurst Park.

Trots en redan säkrad titel var det ”Gunners” som tog hem segern med 2–1 efter mål av Gabriel Jesus och Noni Madueke medan Viktor Gyökeres byttes in med sju minuter kvar.

Arsenal slutade på 85 poäng efter att ha vunnit 26 matcher, förlorat fem och kryssat sju.

Efter vinsten mot Crystal Palace fick laget äntligen lyfta den åtråvärda Premier League-pokalen. Se bilder här!

Foto: Bildbyrån

