Beskedet: Dif-spelaren lämnar i sommar

Nilo Ek
Webbredaktör
Viktor Bergh är utlånad av Djurgården till Hansa Rostock.
Nu meddelar den tyska klubben att han lämnar i samband med att avtalet löper ut.

Djurgården lånade ut Viktor Bergh till Hansa Rostock i augusti 2025. Vänsterbacken skrev på ett låneavtal till och med den 30 juni i år.

Nu meddelar Hansa Rostock att Bergh lämnar i samband med att avtalet löper ut. I kontraktet fanns en köpoption som inte kommer att utnyttjas av den tyska klubben.

Bergh har tidigare berättat för FotbollDirekt att han trivts i Hansa Rostock.

– Jag har trivts bra hela tiden här i både staden och laget faktiskt, sa han till FD tidigare i våras.

Det återstår att se om 26-åringen återvänder till Dif permanent eller om det blir en flytt. Hans avtal med ”Blåränderna” löper över 2027.

