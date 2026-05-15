Blåvitt-spelare i bråk på träning: ”Ingen stor grej”

På måndag spelar ett krisande IFK Göteborg derby mot Örgryte IS.

I dag hamnade ett par ”Blåvitt”-spelare i luven på varandra varpå Rockson Yeboah tvingades ledas av planen.

– Det var ingen fara, men han var inte glad, säger Stefan Billborn till Sportbladet.

Med sju allsvenska omgångar spelade IFK Göteborg tagit tre poäng, via lika många kryss, och befinner sig i ett prekärt läge i tabellen.

På måndag ställs man mot Örgryte IS i ett klassiskt derby. Med ett par dagar kvar till matchen på Gamla Ullevi hamnade ett par spelare i ”IFK” i luven på varandra. En av dessa var mittbacken Rockson Yeboah som tvingades ledas av planen av flera personer.

– Det var ingen fara, men han var inte glad. Om man går in och drar i varandra, för det är vad som händer, han går in och tar tag i en annan. Sedan säger andra ”lägg av” och det är det, förklarar Blåvitt-tränaren Stefan Billborn för Sportbladet och fortsätter:

– Han fick tillrättavisningar av de andra. Man ska kunna ta det tycker jag, men jag tycker inte det är något konstigt. Ibland kan man tycka att det ska bränna till lite mer. Man ska kunna kontrollera sig.

Att spelare ”ryker ihop” på träningar är dock inget ovanligt, berättar Blåvitt-tränaren.

– Det finns träningar när sånt här händer varje träning. Jag tycker inte det är någon stor grej. Om man letar skit överallt, då hittar man skit, menar Billborn.

Derbyt mellan Öis och IFK Göteborg har avspark klockan 19.00 på måndag.